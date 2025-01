Con un esito a sorpresa, Helena Prestes è stata eliminata dal Grande Fratello. La modella brasiliana è uscita sconfitta dal duello con la sua acerrima rivale Shaila Gatta. Un verdetto, quello del televoto, che ha dato adito a congetture e a teorie del complotto, visto che l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi era data per favorita in ogni singolo sondaggio sul web. I sostenitori dell’ormai ex gieffina hanno avviato una vera e propria crociata, e stanno scrivendo in massa a tutti gli sponsor del reality show condotto da Alfonso Signorini per lamentarsi della piega che ha preso il programma.

Ad ogni modo, Helena Prestes è pronta a tornare nella Casa dopo l’eliminazione. Come anticipato da Amedeo Venza, infatti, nella puntata che andrà in onda domani, giovedì 16 gennaio, la modella brasiliana varcherà nuovamente la porta rossa per un confronto.

Helena Prestes, le sue parole dopo l'eliminazione

“Io ringrazio tutti quelli che mi hanno votato come preferita. E mi dispiace per quello che è successo. Ero un po’ stanca, mi sono sentita schiacciata. Però grazie al Grande Fratello, grazie a tutti. Per me questa è stata un’esperienza molto bella. Mi mancherete, di sicuro mi mancherete tantissimo. Grazie a tutto il pubblico e un bacio enorme. […] Grazie a tutti voi per questo percorso”.