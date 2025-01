Per la prima volta in assoluto, a Malta arriva il Grande Fratello, che si chiamerà Big Brother Malta. Per l’edizione, la produzione ha chiesto ad Alfonso Signorini di realizzare un video per i canali social. “Un grandissimo saluto e un in bocca al lupo al nuovo Big Brother Malta. Benvenuti nella famiglia numerosissima del Grande Fratello. Che dire, a questo punto vinca il migliore”, le parole del conduttore

Si tratta della apparizione ravvicinata di Alfonso Signorini in un Grande Fratello estero. Poco prima di Natale, infatti, è intervenuto al Big Brother Albania, dove il conduttore albanese ha annunciato un possibile interscambio fra concorrenti (come avvenuto mesi fa col Gran Hermano). “Il nostro obiettivo è fare degli scambi di concorrenti di questa edizione del Big Brother Vip albanese con dei concorrenti dell’edizione che è attualmente in onda del Grande Fratello italiano. È qualcosa che avverrà nel corso del programma, ed è una cosa della quale siamo molto entusiasti, e spero che sia uno scambio davvero fruttuoso anche per voi”.