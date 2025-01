Nella puntata del Grande Fratello del 13 gennaio, durante la quale è stata decretata l’eliminazione di Helena Prestes, tra il pubblico c’era anche Nikita Pelizon, grande amica della modella brasiliana. Quando quest’ultima è uscita dalla Casa, le due si sono ritrovato, e l’ex vippona lo ha raccontato a SuperGuidaTV: “Quando è uscita l’ho aiutata a portare le sue cose in hotel e poi abbiamo chiacchierato fino alle 5 della mattina e poi abbiamo dormito insieme fino alla sua partenza”.

Quella notte, Nikita ha anche messo al corrente Helena della rivolta social: “Sui social si sta scatenando un putiferio perché non si capisce bene come è andato il televoto. Helena ha visto ora quello che è successo fuori, ha visto chi era il preferito e chi no, chi era il protagonista dell’edizione, ha capito quanto fosse potente come concorrente e pertanto difficilmente rientrerà, staremo a vedere”. La Pelizon ha poi confessato che, per strategia, lei aveva chiesto ai suoi fan di votare per eliminare Ilaria Galassi e non Shaila Gatta, come invece ha suggerito di fare la sorella di Helena.

Nikita Pelizon, la strategia per evitare l’eliminazione di Helena Prestes

“Temevo che Shaila potesse avere la meglio perché avevo sentito che altri fandom si erano messi d’accordo per eliminare Helena quando avevano saputo che i suoi fan volevano votare Shaila. Pensando al programma, avevo detto alla sorella di Helena di dire agli Heleners di votare Ilaria perché chiaramente il pubblico vuole continuare a vedere la coppia degli Shailenzo e voleva continuare a vedere anche Helena. In questo modo facendo votare Ilaria non si sarebbe fomentato l’odio nei confronti di Helena. Quando poi ho saputo apertamente che si votava Shaila lì è successo è un macello perché alcuni si sono accordati con i vecchi fandom di altre coppie. Hanno tirato in ballo i Perletti ma anche quelli delle altre edizioni che si sono coalizzati per votare Helena. Al contempo quando ho visto che la sorella di Helena aveva detto a tutti di votare Shaila non potevo contraddirla dicendo di votare Ilaria perché sinceramente i voti che erano stati dati a Shaila erano andati persi e quindi non aveva senso. In quel caso si poteva solo che sperare bene”.