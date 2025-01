L’avventura di Helena Prestes nella Casa più spiata d’Italia potrebbe non essere giunta definitivamente al capolinea. Dopo l’eliminazione maturata durante la puntata del Grande Fratello del 13 gennaio e il presunto scandalo relativo al televoto truccato, la modella brasiliana era già tornata nella Casa per un confronto con Lorenzo Spolverato e Jessica Morlacchi. Stando ad un’indiscrezione lanciata da Agent Beast su X (ex Twitter), Helena potrebbe varcare nuovamente la porta rossa in qualità di ospite, proprio come stanno chiedendo a gran voce i suoi numerosi sostenitori.

Stando all'indiscrezione lanciata da Agent Beast, il ritorno di Helena Prestes al Grande Fratello sarebbe già “in fase di produzione con dettagli finali in via di definizione”. La modella brasiliana potrebbe quindi rientrare nella Casa più spiata d’Italia non come concorrente ma in qualità di ospite per qualche giorno. “Helena è stata informata del ruolo, ha ricevuto la conferma ufficiale del rientro il 16 gennaio”, si legge su X. Un ritorno che i fan attendono dal momento della sua eliminazione e che servirebbe per “incrementare gli ascolti e creare un momento di suspence”. Da quando è uscita, infatti, le dinamiche sarebbero diminuite e gli ascolti sarebbero calati. L’ultima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini è stata vista da appena 1.944.000 spettatori con uno share pari al 14,8%.