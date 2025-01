Non sembra volersi estinguere la rivolta social dei fan di Helena Prestes, che in questi giorni stanno chiedendo a gran voce un ripescaggio della modella brasiliana, eliminata la scorsa settimana dal Grande Fratello (la “crociata” è arrivata fino a New York). Stando ad un’indiscrezione lanciata da 361 Magazine, gli autori starebbero valutando la possibilità di un ripescaggio. Secondo il portale, uno o più ex concorrenti potrebbero rientrare nella Casa.

"Possibile ripescaggio al Grande Fratello"

“Al Grande Fratello il rientro di uno o più concorrenti eliminati, parla in esclusiva una nostra fonte. Non solo si attinge dal Grande Fratello Vip 5 per questa edizione del Grande Fratello. Infatti si procederà ad un ripescaggio degli ex concorrenti del GF 18. ‘Hanno detto dalla produzione di preparare le valigie perché ci sarà un ripescaggio. Sperano così di far rientrare Helena’, lo ha riferito una fonte a 361 Magazine in esclusiva”.

Le parole di Helena Prestes

Eppure, stando alle parole che Helena Prestes ha scritto sul suo profilo Instagram, nulla lascia presagire ad un suo possibile rientro: “Uscire dalla Casa del Grande Fratello dopo 4 mesi intensi, pieni di emozioni, sfide e momenti indimenticabili, è un’esperienza che non dimenticherò mai. Ogni sorriso, ogni lacrima, ogni parola condivisa con voi mi ha permesso di crescere, come persona e come donna.

Sono grata a chi ha creduto in me, a chi ha scelto di sostenermi e di inviarmi così tanto amore. L’energia che mi avete trasmesso mi ha dato la forza di superare ogni momento difficile. Un ringraziamento speciale va al GF, alla produzione e a Mediaset per aver reso possibile questa avventura incredibile, che porterò sempre nel cuore.

Ma sapete qual è la parte più bella? Che questo non è il finale del viaggio, ma solo l’inizio. E ora di costruire insieme un futuro pieno di sogni, autenticità e libertà. La mia storia – iniziata nelle periferie di San Paolo, in Brasile, con un sogno nel cuore e una valigia piena di speranza – è la prova che ogni ostacolo può diventare un trampolino”.