Torna d'attualità la faida a distanza tra Beatrice Luzzi e Antia Olivieri. La bionda domana, protagonista della passata edizione del Grande Fratello, nonché ex coinquilina dell'opinionista dell'attuale edizione del reality show, non le ha mandate a dire dopo essere stata chiamata in causa da Beatrice durante la puntata andata in onda ieri, lunedì 20 gennaio. Nel corso del ventiquattresimo appuntamento stagionale del GF, è scoppiato il "Pizzino gate" (clicca QUI per l'articolo) che ha coinvolto Luca Calvani ed Enzo Paolo Turchi.

Nei giorni scorsi, infatti, Pamela Petrarolo aveva trovato scritto un pezzo di una scatola di un farmaco (un gastroprotettore) la frase "No letto Jessica". Inizialmente, il coreografo ha negato di essere stato il responsabile: “Io non prendevo medicine, prendevo solo la melatonina”. Poi, però, dopo il responso della perizia calligrafica di un perito contattato dal GF, ha ammesso tutto. “Il perito dice che per identiche e compatibili caratteristiche c'è un'alta probabilità che le grafie siano quelle della stessa persona, quindi quella è la tua calligrafia”, ha precisato Alfonso Signorini. Anche Luca Calvani, una volta messo davanti al fatto, ha scelto in un primo momento di far finta di niente: “Se lo avessi visto, lo avrei buttato via”. Poi, anche lui ha confessato.

A quel punto, Signorini ha fatto presente all'attore toscano come in passato per un simile gesto erano stati presi dei provvedimenti disciplinarti: "C'è chi è stato squalificato per un biglietto di quel tipo. Io mi ricordo Anita che non so cosa avesse fatto, se era andato al televoto". Proprio in quel momento, la Luzzi, in sottofondo, ha detto: "Magari l'avessero squalificata, magari!".

La reazione della Olivieri, acerrima nemica di Beatrice, non si è fatta attendere. L'ex gieffina ha pubblicato due storie su Instagram con altrettante frecciatine: nella prima, come didascalia ad una foto in cui appare sorridente in confessionale, ha postato una strofa tratta dalla canzone di Taylor Swift dal titolo Shake it off: "E gli haters odieranno, odieranno, odieranno, odieranno". Nella seconda, Anita, con in sottofondo la canzone Obsessed di Mariah Carey, ha condiviso un'altra immagine in cui appare felice nella Casa del GF, con la seguente frase: "Ma quanto ti cadranno queste (con tanto di emoticon delle ciliegie) che pubblicherai su Ig?".