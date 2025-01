La ventiquattresima puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, lunedì 20 gennaio, è stata caratterizzata da un clamoroso colpo di scena. Dopo i rumor che circolavano già da alcune ore, Alfonso Signorini ha annunciato il maxi ripescaggio degli ex concorrenti, sul quale è stato aperto un televoto per consentire al pubblico di scegliere se farli rientrare o meno. Alla fine, ben sei ex inquilini sono rientrati nella Casa: Helena Prestes, Iago Garcia, Jessica Morlacchi, Eva Grimaldi, Federica Petagna e Michael Castorino. Nella puntata di giovedì verranno poi decretati tra loro i quattro concorrenti che torneranno ufficialmente in gioco. Ma se i diretti interessati hanno preso davvero molto bene la notizia, festeggiando per questa seconda opportunità, al di fuori della Casa (e in parte anche dentro), molti telespettatori hanno invece criticato la scelta della produzione. Tra questi, anche due ex concorrenti die due passate edizioni Vip: Daniele Dal Moro e Francesco Oppini, e un quasi gieffino, ovvero Lino Giuliano.

Dopo il maxi ripescaggio di ieri sera, che ha riportato nella Casa del Grande Fratello ben sei ex concorrenti, in molti si sono detti fortemente contrari a questa scelta. In particolare, ad attirare l’attenzione è stato un post di Francesco Oppini, ex concorrente del GF Vip 5, nel quale l’ex vippone ha analizzato la situazione, esprimendo il suo parere negativo. "Ma nell’etica del programma e nel rispetto di chi non è stato contaminato dall’esterno che senso ha? Il voto è padrone e i padroni del televoto sono il pubblico che ha già ‘sentenziato’. Ancor peggio per chi ha ‘deciso’ di andare: dove finisce la coerenza?”.

E se Oppini ha manifestato il suo parere negativo in maniera pacata, molto più diretto è stato Daniele Dal Moro, squalificato durante la settima edizione del GF Vip, il quale al di sotto di un post del profilo social ufficiale del GF, ha commentato scrivendo: "Programma di m***a, conduttore di m***a", con tanto di emoticon di un circo.

Anche Lino Giuliano, ex volto di Temptation Island (squalificato dal GF ancora prima dell’inizio del reality per una frase omofoba rivolta ad un noto tiktoker napoletano) ha manifestato il suo parere negativo in merito al ripescaggio. "Votate NO. Voglio che si comprenda la mia posizione e che tutti si rendano conto dell’ingiustizia che ho subito. È vergognoso: non mi è stato dato neanche il modo di esprimermi in diretta. Lo stesso clamore che è stato fatto per il mio commento, ora lo pretendo per questa causa. Datemi soddisfazione. Votate NO, anche se penso che faranno comunque uscire il SÌ", ha scritto Giuliano su Instagram, incitando il pubblico a non acconsentire al ripescaggio.