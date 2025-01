Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha annunciato un provvedimento disciplinare per Luca Calvani, che ha ricevuto un bigliettino da Enzo Paolo Turchi con scritto: “No letto Jessica”. Sulla vicenda è tornato Lorenzo Spolverato che, con l’obiettivo di colpire l’attore toscano, ha tirato in ballo proprio il “Pizzino gate”: “Fai il paladino della giustizia, ma pensa a quello che fai. Non hai manco coraggio di dire la verità, quando ti hanno chiesto se avevi ricevuto un bigliettino. All’inizio hai negato, poi hai ammesso di aver ricevuto i bigliettini. Io ho la coscienza pulita e tu no!”.

Calvani smaschera Lorenzo: "Hai usato il cellulare e guardato Instagram"

Calvani non ha indietreggiato, anzi. Luca ha infatti rivelato che durante la sua trasferta spagnola, il modello milanese avrebbe avuto modo di consultare Instagram: “Ma perché tu mi devi fare la morale? Non ti posso ascoltare. Ma proprio tu parli? Prima di entrare qui ti sei scritto con Helena e non volevi che uscisse. Ora mi rinfacci un bigliettino che ho ricevuto? Hai la coscienza pulita? Sicuro? Sei uscito in Spagna e hai guardato il profilo Instagram di Tommaso riportando anche i numeri dicendo che aveva più follower”. Spolverato, palesemente in difficoltà, ha provato a replicare: “Davvero, sicuro? Peccato che non sia mai uscita la cosa… Ok, bravo Luca, grandissimo”.

Dopo l’infuocato faccia a faccia con Calvani, Lorenzo (che dovrebbe finire d'ufficio in nomination) è andato in cucina da Shaila, e lì ha ammesso tutto: “Hai sentito cosa mi ha detto? Di quando eravamo in Spagna e ho guardato l’engagement di Tommy su Instagram. Se è vero? Certo, ma l’ho detto solo a Tommaso. Lui l’avrà detto a Mariavittoria e lei l’ha riportato ad altri. Di Mariavittoria non mi posso più fidare. Però anche Tommy che va a dirlo...”.

Ma Lorenzo non avrebbe buttato un occhio solo al numero di follower di Tommaso. Nelle ultime ore, infatti è spuntato un vecchio video risalente alla permanenza di Spolverato nella Casa del Gran Hermano, nel quale il gieffino milanese chiama Shaila con il nome di “Shaylinka”, il nickname con il quale l’ex velina si chiama su Instagram. E’ dunque ipotizzabile che abbia dato un’occhiata anche all’account della fidanzata.