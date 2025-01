Per circa una settimana, tantissimi telespettatori del Grande Fratello hanno chiesto a gran voce il ripescaggio di Helena Prestes, e nella puntata del 20 gennaio la produzione ha rimesso nelle mani del pubblico questa decisione con un televoto flash. Con più del 60% delle preferenze, gli aficionados del GF hanno deciso di far tornare in gioco sei ex concorrenti. Tuttavia, questa decisione non è stata apprezzata da tutti. Diversi inquilini hanno infatti espresso le loro perplessità sul rientro degli eliminati, e ieri Pamela Petrarolo ha fatto una rivelazione sul contratto firmato prima di varcare la porta rossa.

L’ex volto di Non è la Rai ha ipotizzato che il rientro degli ex gieffini sia legato ad un possibile crollo degli ascolti, ma Stefania Orlando e Chiara Cainelli le hanno risposto che prima dello share contano le regole. Pamela a quel punto ha spiegato che nel contratto del Grande Fratello ci sarebbero dei riferimenti a possibili cambi di regolamento: “Voi parlate del regolamento, ma contano anche i risultati, lo share e tante cose. E poi eravamo avvisati, non c’è nulla di strano. Loro ti dicono proprio per scritto che possono cambiare le regole, il regolamento in corso. Sì c’è scritto così, se non erro c’era proprio scritto. Era una clausola, me l’ha ricordato anche Luca stamattina”.

Grande Fratello, chi rientra in gioco: il risultato dei sondaggi

I telespettatori del reality show condotto da Alfonso Signorini sembrano avere le idee piuttosto chiare. Stando al risultato del sondaggio di ForumFree, Helena è saldamente in testa con il 45,01% delle preferenze. Alle spalle della modella brasiliana ci sono Iago con il 23,08% e Jessica con il 15,90%. Più staccati Eva (6,84%), Michael (5,30%) e Federica (3,87%). Secondo i sondaggi, dunque, a restare fuori sarebbero Castorino e la Petagna, a meno che i fan di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato non votino in massa per i due ex gieffini, entrambi molto vicino alla coppia.