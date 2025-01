Da poche ore si è diffusa la notizia che Kerem Burin ha rotto la relazione con Melisa Sabanci Tapan, figlia dell'imprenditore Sevil Sabanci e Bedri Eran Tapan).

Secondo le notizie di Onur Aydin di Haberturk, Melisa è stata vista a Bebek l'altro giorno tutta sola, mentre passeggiava sul Bosforo. Fermata dai giornalisti, le è stato chiesto del suo rapporto con Kerem Bursin.

La frase di Melisa che ha insospettito i giornalisti

Melisa non si è sottratta alle domande. «La relazione tra me e Kerem non è mai stata quotidiana, non abbiamo mai vissuto ogni giorno insieme. Eravamo sempre lontani per il lavoro. Lui a Cesme e io ad Istambul. Ci abbiamo provato. Vedremo».

Questa mezza frase sembra aver annunciato la rottura della loro storia d’amore. Eppure pochi mesi fa la stessa Melisa aveva rilasciato una dichiarazione completamente diversa. «Siamo molto felici. Tutto sta andando molto bene. Tuttavia nessuno di noi due vuole essere al centro dell’attenzione con la sua vita privata. Siamo entrambi impegnati con il nostro lavoro. Non ci vediamo molto, siamo separati da un bel po’».

Ora sembra tutto diverso. Dopo la loro mini vacanza a Cesme, qualcosa deve essere cambiato tra i due. Le foto di qualche giorno fa che hanno mostrato Kerem sullo yacht in compagnia di amici e amiche avevano generato già qualche sospetto.

La conferma dai giornali di gossip turchi

Ora dai siti gossip turchi arriva la conferma: Kerem e Melisa hanno deciso di allontanarsi. Ovviamente in molti vorrebbero sapere il motivo. Chi ha lasciato chi, e soprattutto perché. Al momento Kerem è completamente assorbito dai suoi impegni lavorativi e riesce a trovare a malapena un po’ di tempo per qualche sortita con i suoi amici di lunga data.