Arrivano una valanga di indiscrezioni dopo l’annuncio dell’addio di Mara Venier a Domenica In.

La storica conduttrice dichiara di voler lasciare la conduzione del super programma per essere più vicina a suo marito Nicola, visto i suoi problemi di salute.

Da anni Mara Venier è leader di ascolti con Domenica In, la vera regina dei programmi di intrattenimento di Rai 1.

Terminata dunque l’era di Mara Venier, si tratterebbe ora di trovare un suo degno sostituto. In pole position Alberto Matano, attuale conduttore de La vita in diretta. Uomo di punta di Rai 1, volto di Ballando con le Stelle, dove è da anni giudice d’eccezione.

Questo comporterebbe ovviamente diversi cambi. In primis a La vita in diretta. Matano dovrebbe lasciare la conduzione del format ad un nuovo conduttore o conduttrice. Ed ecco che nel Fanta tv arriva il super nome. Lei è un volto storico della tv commerciale, ex conduttrice di punta di Mediaset. Parliamo ovviamente di Barbara D’Urso.

Sono mesi che la bella Barbara non si vede in tv. Dopo aver lasciato Mediaset non è riuscita ad inserirsi o a ricucirsi un posto in un programma. Vederla al timone de La Vita in diretta sarebbe come un deja vu.

Oltre a questo cambio in casa Rai, resterebbe da riempire il posto lasciato vuoto da Matano a Ballando con le Stelle. Chi sarà il giudice d’eccezione della trasmissione di Milly Carlucci?

Nel Fanta tv spuntano vecchi nomi che hanno preso parte proprio al talent show di Rai 1. In primis la vincitrice dell’ultima edizione Bianca Guaccero, che è ben vista dal pubblico di Ballando. Il secondo nome sarebbe quello di Wanda Nara, moglie del calciatore Icardi e personaggio super amato e apprezzato dall’intero cast di Ballando con le Stelle.