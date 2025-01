Questa sera ci saranno tre nuovi ingressi nella Casa del Grande Fratello. Varcheranno la porta rossa Maria Teresa Ruta (per lei si tratta di un ritorno dopo l’esperienza al GF Vip 5), Mattia Fumagalli e Federico Chimirri. Quest’ultimo torna in tv a distanza di quasi oltre tre anni dalla sua avventura a MasterChef Italia, quindi non è nuovo al mondo dello spettacolo.

Classe 1990, Federico Chimirri è nato a Buenos Aires, in Argentina, ma è cresciuto tra Formentera e Milano. Suo padre raggiunse l’isola spagnola negli anni Novanta, e qui aprì il suo ristorante. Federico ha dunque passato l’infanzia e l’adolescenza osservando i genitori, a stretto contatto con il mondo della cucina e della ristorazione, che finiranno col diventare anche la sua passione più grande nonché il suo lavoro.

Nel 2021 Federico prese parte all’undicesima edizione di MasterChef Italia. Dopo avere conquistato l’iconico grembiule bianco, Chimirri si distinguerà come uno dei migliori concorrenti, ma verrà eliminato a un passo dalla semifinale dopo avere vinto anche un Invention Test, classificandosi sesto. Curiosità: il vero debutto di Federico Chimirri risale al 2018, quando lo chef partecipò a Uomini e Donne nelle vesti di corteggiatore, prima di Sara Affi Fella poi di Nilufar Addati.

Oggi Federico Chimirri vive tra Formentera e Milano, dove si dedica alla sua carriera musicale e al figlio Romeo. L’ex concorrente di MasterChef si definisce infatti "Chef di giorno, deejay di notte", e nel 2022 ha pubblicato il suo album d’esordio Sound Tasting. In passato, Federico ha avuto una storia con Giulia Cavaglià, nota ex tronista. Prima di lei, però, Chimirri ha avuto una relazione con Silvia Provvedi, del duo musicale Le Donatella. Il figlio Romeo è nato invece da una precedente relazione.