L'intervista a Verissimo di Martina De Ioannon e Ciro Solimeno sta facendo mormorare il web. La neo coppia ha raccontato come sta procedendo la loro relazione lontano dagli studi di Uomini e Donne, e l'ex tronista ha anche confessato quali sono le sue paure legate ad una possibile convivenza.

Durante l'ospitata nel salotto di Silvia Toffanin, a Martina e Ciro sono state mostrate in esclusiva le immagini delle prime cento ragazze arrivate per corteggiare Gianmarco Steri, ex corteggiatore della De Ioannon diventato tronista. L'ex volto di Temptation Island ha speso belle parole nei confronti del barbiere romano, e gli ha augurato di trovare anche lui una persona con la quale iniziare una storia.

Una fetta di pubblico ha reputato eccessivamente freddo e distaccato il comportamento di Martina circa le prime fasi della sua relazione con Ciro, il quale è stato invece visto come "troppo preso" e dunque più avanti in termini di sentimenti rispetto alla fidanzata. A dire la sua anche Daniele De Bosis, anche lui ex volto di Temptation Island: "Che euforia che ha! Logicamente lo mette in conto dopo mesi di trono. Un altro trono buttato nel ce**o. Ultimamente stanno facendo solo danni".

Dal canto suo, Martina ha voluto replicare alle critiche che sono piovute sui social nei suoi confronti pubblicando un video nel quale si mostra in macchina insieme a Solimeno. Alla clip è correlato il celebre brano di Franco Califano "Tutto il resto è noia". La stessa De Ioannon ha poi risposto ad un commento di un utente che, in merito alla sua scelta, aveva scritto: "Hai riassunto perfettamente quello che è stata la tua scelta: avevi trovato un uomo con cui saresti potuta invecchiare e t'è pigliat o creator". Pronta la replica dell'ex tronista: "E come sono feliceee".