Questa sera andrà in onda su Canale 5 la ventiseiesima puntata stagionale del Grande Fratello. Nella Casa entreranno tre nuovi concorrenti: Maria Teresa Ruta (per lei si tratta di un ritorno), Artur Dainese (ex naufrago de L’Isola dei Famosi, il suo nome è stato fatto da TVBlog) e, stando a quanto rivelato da Biagio D’Anelli, ci sarà l’ingresso anche di Mattia Fumagalli, alias LaFumagalla, comico già apparso a Zelig.

Ma la puntata di questa sera riserverà anche altro. Nelle ultime ore, infatti, stando a quanto rivelato da Deianira Marzano, Luca Calvani avrebbe espresso il desiderio di ritirarsi perché gli hanno riferito che nella prossima puntata si parlerà di lui, e teme per la sua reputazione. “Sembra che abbiano intenzione di mostrare delle clip che confermano alcune situazioni”, ha scritto l’esperta di gossip, riferendosi proprio alle rivelazioni fatte da Jessica Morlacchi su quanto accaduto sotto le coperte con l’attore toscano.

Al televoto ci sono Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta, Amanda Lecciso, Iago Garcia, Luca Calvani e Stefania Orlando. Ma se dovesse toccare all'ex velina o al modello milanese, di fatto scatterebbe il bonus “seconda vita”, ottenuto dai concorrenti veterani per metterli alla pari di quelli ripescati dal Grande Fratello.

Stando all'esito del sondaggio di ForumFree, il più votato è Iago Garcia con il 28,06% delle preferenze. Seguono Amanda Lecciso (16,92%), Stefania Orlando (16,47%), Luca Calvani (14,96%), Shaila Gatta (12,45%) e Lorenzo Spolverato (11,41%).