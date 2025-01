Si respira un clima di forte tensione nella Casa del Grande Fratello, che nelle ultime ore è tornata ad essere una polveriera. Ieri sera, Helena Prestes stava riposando in camera, e Lorenzo Spolverato è andato in bagno sbattendo la porta. La modella brasiliana è corsa verso il bagno, ha aperto la porta e ha urlato: “Sei un maleducato, ti avevo già chiesto di non sbattere la porta. Lo fai per provocare e questo è chiaro”. Da quel momento è scoppiata l’ennesima lite tra i due concorrenti.

Helena è uscita dal bagno infuriata, si è diretta verso la cucina e si è lamentata del comportamento di Lorenzo: “Lui ha chiuso ancora una volta la porta con forza, come sempre per provocare. Maleducata un ca**o! Lui è un cafone maleducato, chiude e sbatte la porta del bagno con forza mentre una persona sta dormendo, lo fa apposta. Io gli avevo già chiesto di non farlo ieri e lui continua. Maleducato che non è altro”.

Poco dopo, Spolverato ha raggiunto la cucina ed ha accusato la coinquilina di averlo aggredito verbalmente quando è entrata in bagno: “Ma cos’è che c’hai ancora, cosa vuoi? Sei una grande maleducata. Vergognati, ti devi solo vergognare. E ci siete voi testimoni, sono stato aggredito. No, no, sono stato aggredito da te!”. La modella brasiliana ha subito ribattuto: “Tu sei un maleducato! Sei tu che ti devi vergognare. E smettila Lorenzo!”. Amanda Lecciso ha cercato di calmare la Prestes: “Ti prego andiamo via di qui, calmati, ci sono io, rilassati”.