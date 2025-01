Tra le mura della Casa del Grande Fratello si torna a respirare un clima di forte tensione. Protagoniste di un’accesa discussione sono state Chiara Cainelli e Helena Prestes, entrambi a rischio eliminazione. Tutto è iniziato quando la modella brasiliana si è intromessa in una conversazione che la bionda trentina stava avendo con altri coinquilini: Helena credeva che Chiara stessa parlando di lei delle Nomination che si erano scambiate, ma è stata bruscamente smentita.

Nel corso della puntata andata in onda lo scorso lunedì, Helena Prestes e Chiara Cainelli si sono nominate a vicenda, confermando di fatto la poca simpatia che nutrono l’una nei confronti dell’altra. Quando la Prestes ha sentito che alcuni concorrenti parlavano di Nomination è intervenuta chiedendo: “Parlate di me?”. “No, tesoro. Nessuno parla di te, vai serena. Non sei così importante qua”, ha replicato immediatamente Chiara. “Quello lo pensi tu”, ha ribattuto Helena.

Quando Chiara ha cercato di spiegarle perché l'ha votata, però, Helena ha tagliato corto: “Non voglio frecciatine, basta. Era solo una domanda perché pensavo stessi parlando di me. Non me ne frega niente di te. Hai detto che ti ho nominata per ferire Zeudi, non è vero”, ha concluso la gieffina brasiliana prima di congedarsi.