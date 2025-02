Nelle ultime ore, Shaila Gatta ha vissuto un momento di sconforto nella Casa del Grande Fratello. L’ex velina si è sfogata con Chiara Cainelli, e ha parlato di quanta fatica fa a gestire il rapporto con Lorenzo Spolverato. Secondo la ballerina partenopea, da quando sono stati ripescati gli ex concorrenti, il suo fidanzato sarebbe troppo preso dalle dinamiche di gioco, e non sarebbe più lo stesso.

“Sono sulle montagne russe con Lorenzo. E’ troppo stressante questa cosa, un umore molto altalenante – ha detto Shaila tra le lacrime -. Io lavoro per due. E’ difficile per quanto sia entusiasta, per quanto abbia tanta forza di volontà di stare con lui, ma è difficile perché non hai spazio. Gli frulla sempre il cervello per qualcosa che non sono io. Da quando sono rientrati gli ex concorrenti è in loop, è un’altra persona. E’ troppo nel gioco, è troppo per tutto quello che accade. Siamo troppo diversi. Sono stanca, la vita è un’altra. E’ molto impegnato nelle sue battaglie e lo spazio alla coppia non c’è. C’è pochissimo di qualità. A una certa ti devi ricordare che hai una persona, non solo quando la vedi che parla con qualcuno con il cappuccio in testa perché magari sta piangendo. Non gliene voglio fare neanche una colpa, perché lui è così. Vorrei capire dove sbaglio io, piuttosto. Non lo sto giudicando, capisco che sta nero, però le battaglie che ha le ca cercate anche lui. Non è che gli sono arrivate…”.