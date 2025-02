Questa sera, lunedì 3 febbraio, andrà in onda su Canale 5 la ventottesima puntata del Grande Fratello. Dopo l’eliminazione di Bernardo Cherubini, un altro concorrente dovrà abbandonare definitivamente il reality show condotto da Alfonso Signorini. Nella Casa, intanto, ci sono nuovi sviluppi relativi al triangolo formato da Zeudi Di Palma, Javier Martinez e Helena Prestes. Il pallavolista argentino e la modella brasiliana sono tornati molti vicini, ma questa notte si è verificato un nuovo importante avvicinamento anche tra Javier e Zeudi.

Nella puntata di questa sera ci sarà sicuramente spazio anche per Lorenzo Spolverato, che ha chiuso l’ultima diretta in preda alla rabbia. Il modello milanese riceverà una lettera, mentre la sua fidanzata Shaila Gatta, intanto, è attesa da un confronto con Iago Garcia. Nel corso della serata ci sarà anche una sorpresa per Chiara Cainelli, che verrà raggiunta dalla madre boliviana per raccontare la loro storia fatta di tanti sacrifici. Dopo l’uscita di scena di Bernardo Cherubini, inoltre, arriverà una nuova eliminazione.