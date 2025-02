Al Grande Fratello, il triangolo formato da Zeudi Di Palma, Javier Martinez e Helena Prestes continua a regalare colpi di scena. Dopo l’avvicinamento con l’ex Miss Italia, il pallavolista argentino si è riavvicinato alla modella brasiliana nella serata di sabato durante la serata a tema capodanno cinese, tanto che Zeudi li ha invitati a “mettersi insieme”. "Io vi vedo, sareste una bella coppia. Tu Javier provi qualcosa per lei, a te piace molto. Vi voglio bene e vi voglio far stare in armonia. Io non c’entro niente con voi, mi tiro fuori dal triangolo. E tu Helena… se il tuo bene è stare con lui, per me va benissimo. Sono super felice”, ha detto la gieffina napoletana.

Helena e Javier si sono allontanati dal resto degli inquilini per godersi dei momenti da soli. Le immagini che circolano su X riprese dalla diretta li vedono in giardino mentre si scambiano effusioni, tra baci e abbracci. “Mi fa arrabbiare la mia indecisione”, ha dichiarato Martinez. La Prestes, guardandolo, lo ha rassicurato: “Ti vuoi tutelare perché hai sofferto tanto che male c'è. Ti ricordi quanto mi sei stato vicino? Quando piangevo, avevo paura, ero debole, eri lì. Sei una persona stupenda”. “Tu sei tante cose, più passa il tempo più penso che sei divertente, bellissima, profonda”, ha continuato Javier che poco dopo ha ammesso la sua indecisione ad Amanda, dichiarandosi confuso sui suoi reali interessi.

Tuttavia, nella notte tra domenica e lunedì, c’è stato un nuovo significativo riavvicinamento tra Javier e Zeudi. I due, infatti, hanno trascorso diverso tempo nello stesso letto tra abbracci, baci ed effusioni di vario tipo. Insomma, circa 24 ore prima la Di Palma spinge Javier tra le braccia di Helena, e poi ci passa la notte insieme. Martinez, invece, sembra essere decisamente confuso circa i suoi sentimenti.