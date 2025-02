Sono ormai passate diverse settimane da quando Martina De Ioannon ha scelto di uscire da Uomini e Donne con Ciro Solimeno, preferendo quest’ultimo a Gianmarco Steri, diventato poi un tronista.

L’ex volto di Temptation Island e l’ex corteggiatore continuano a viversi queste prime settimane da fidanzati dividendosi tra Roma, città di lei, e Torre Annunziata, città in cui vive lui. Tuttavia, alcune mosse social della De Iannon non sono passate inosservate. Nella giornata di ieri, infatti, rispondendo ad un utente che le recriminava di “filmare esterne in stile Uomini e Donne”, Martina ha risposto in maniera decisamente piccata: “E’ per voi che non è finito il film mentale”. In seguito, la 26enne romana ha piazzato un altro like ad un commento contro Gianmarco (e non è la prima volta che accade). Il like in questione è scomparso dopo pochi istanti, ma gli utenti lo avevano prontamente notato e hanno provveduto a fare gli screenshoot che sono poi diventati virali sui social.

Martina De Ioannon e Ciro Solimeno, le loro parole a Verissimo

Come da “protocollo”, dopo aver lasciato insieme Uomini e Donne, la scorsa settimana Martina De Ioannon e Ciro Solimeno sono stati ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo pe rilasciare la prima intervista di coppia.

“Sono quasi due settimane che ho scelto Ciro, ci stiamo vivendo, stiamo bene – ha esordito l’ex tronista -. Dobbiamo però ancora organizzarci sul punto di vista della distanza, io sto a Roma, lui a Torre Annunziata. In queste due settimane io sono stata una settimana da lui e lui è stato una settimana da me. Dobbiamo capire come incastrare il tutto”.

Dopo aver rivissuto i momenti più belli del loro percorso a Uomini e Donne, Martina ha ricordato il giorno della scelta: “Ero emozionata e malinconica, però ero contenta di tutto. Mi è però dispiaciuto. Là dentro le emozioni sono amplificate, non mi rimpiango nulla. All’inizio non mi piaceva nessuno, lo avevo detto anche a Maria. All’inizio non c’è stato nessun colpo di fulmine a pelle, poi piano piano li ho conosciuti meglio e sono rimasta con Ciro e Gianmarco che erano tutti e due scesi il primo giorno […] La differenza fra Ciro e Gianmarco? L’età. Hanno due età diverse, le esperienze ti formano, anche se l’età è solo un numero. Gianmarco è più introverso, Ciro più spigliato ed estroverso”.

A parlare è stato anche Ciro, che ha confessato: “La prima cosa che mi ha colpito di Martina? Le mani. Le ha belle, sono sinonimo di donna curata”. Durante il percorso a Uomini e Donne, il 22enne originario di Torre Annunziata ha mostrato anche il suo lato vulnerabile. “Ciro ha pianto, si è aperto davanti a me, questo mi ha colpito molto – ha confessato Martina -. Quando ho capito che lui sarebbe stato la mia scelta? Durante un’esterna. Quella sul muretto. Lui ha avuto il dubbio fino all’ultimo, sono stata indecisa fino all’ultimo”.