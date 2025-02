Questa mattina, durante una conferenza stampa in vista della sua partecipazione al Festival di Sanremo, Achille Lauro ha liquidato il gossip lanciato da Fabrizio Corona circa un presunto flirt con Chiara Ferragni quando quest’ultima era ancora sposata con Fedez.

“Cerco di lasciare il gossip a chi ha solamente questo per esistere. Si parla tanto di violenza sulle donne e bisogna rendersi conto che questo non è tanto diverso. Io grazie a Dio vivo ancora nel mondo dei grandi sogni e dei grandi sognatori. Vivo alienato a fare i miei progetti e sono tanto all'estero, quindi non seguo e non mi piace sinceramente”

Dopo aver ascoltato le parole di Achille Lauro, Fabrizio Corona ha deciso di rispondere: “Caro Achille, il gossip è quello che la politica del nostro paese fa quotidianamente. Parlare di violenza sulle donne è la solita retorica woke che quelli come te, che vanno con le donne sposate, usano per pulirsi l’immagine. Prima di Sanremo guardati la puntata Achille”. Al riguardo è arrivato anche il commento di Selvaggia Lucarelli, che detto di essere d’accordo con il cantante.

A confermare il flirt tra Achille Lauro e Chiara Ferragni è stato anche Alessandro Rosica: “Il flirt tra Chiara Ferragni e Achille Lauro è reale, ne avevo già parlato la scorsa estate. Chiara avrebbe partecipato a una festa a casa di Achille, restando lì tutta la notte. I due si sarebbero frequentati per alcuni giorni, con le amiche di lei che la coprivano. Fedez avrebbe scoperto tutto leggendo alcune chat su WhatsApp, notando che Chiara ne aveva cancellate alcune, cosa che lo ha insospettito. Deciso a chiarire, sarebbe andato a parlare direttamente con Achille, che avrebbe confermato la vicenda. Da quel momento, ognuno ha preso la propria strada, e Fedez ha tagliato i ponti con le amiche di Chiara. Ma cosa si aspettava? Lui stesso l’ha sempre tradita. Questa è la verità. E io ve la dico senza chiedervi soldi, a differenza di Corona, che inventa e distorce la maggior parte delle cose. Quindi sì, anche Chiara avrebbe tradito Fedez, forse per ripicca”.