Simpatico siparietto nella Casa del Grande Fratello. Questa mattina, infatti, Alfonso D’Apice, tifosissimo del Napoli, ha scoperto tramite un aereo che gli è stato inviato dai fan che la squadra guidata da Antonio Conte al momento è prima in classifica in campionato. “Siamo in testa. Sogno nel cuore”, recitava lo striscione che non ha lasciato alcun dubbio al gieffino partenopeo, che chiaramente non era più a conoscenza delle vicende della sua squadra del cuore da quando ha fatto il suo ingresso nella Casa. A quel punto è subito partita la festa, con lo stesso Alfonso e Shaila Gatta che hanno intonato uno dei cori più iconici del tifo napoletano.