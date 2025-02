Nel bene e nel male, Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta sono due dei protagonisti assoluti dell’attuale edizione del Grande Fratello. Le figure del modello milanese e dell’ex velina sono senza dubbio divisive: da una parte c’è chi li sostiene incondizionatamente, giustificando anche alcuni loro atteggiamenti o affermazioni discutibili di cui si sono resi protagonisti in questi mesi; dall’altra, invece, c’è chi non li sopporta. Quel che è certo, e che la dinamica relativa alla loro passionale quanto tormentata storia d’amore ha rappresentato una delle dinamiche centrali del GF. Ma qualcosa potrebbe cambiare.

Il piano degli autori su Shaila e Lorenzo

Stando a quanto rivelato da Deianira Marzano, infatti, gli autori avrebbero in programma di eliminare uno tra Lorenzo e Shaila (o entrambi) per dare maggiore spazio alla nascente coppia formata da Helena Prestes e Javier Martinez.

"Sembra che, secondo alcune fonti vicine al programma, ci sia un piano per eliminare presto Lorenzo e/o Shaila tramite Nomination, che sia per televoto o per meccanismi interni come la catena. L'obiettivo? Dare maggiore spazio alla coppia Javier-Helena e farla diventare il centro delle dinamiche del reality. Un dettaglio interessante è che questa mossa potrebbe essere stata studiata proprio per creare nuovi equilibri nella Casa, eliminando concorrenti che potrebbero ostacolare la narrazione voluta dagli autori. Se fosse vero, sarebbe l'ennesima conferma che dietro le quinte del reality nulla è lasciato al caso".