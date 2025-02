Veronica Montini è diventata la reale protagonista del tentativo di consegna del tapiro d’oro da parte di Valerio Staffelli alla sorella più “famosa” Angelica, durante la puntata di Striscia la Notizia andata in onda ieri sera. Il servizio ha avuto come ambientazione il bagno di un bar, nel quale l’ex fiamma di Fedez si è rinchiusa per evitare di rispondere alle domande dell’inviato del tg satirico, mentre la sorella cercava di allontanarlo tra insulti e spintoni: “Sei una feccia, sei un deficiente. Ma vaffacu*lo!”.

Ma chi è Veronica Montini? Stando a quanto rivelato da Today, la donna avrebbe avuto un flirt con Tony Effe molto tempo prima che il trapper romano iniziasse la sua storia d’amore con Giulia De Lellis. C’è poco altro da segnalare. Dal suo profilo Linkedin si apprende della sua formazione presso l’istituto Marangoni, lo stesso di sua sorella Angelica, e di un costosissimo diploma all’American School di Milano (definita la scuola dei ricchi milanesi) ad una cifra “blu”: 6.350 euro per l’iscrizione ed una retta annuale che oscilla tra i 12 e 23mila euro.