Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la 29esima puntata del Grande Fratello. Nel corso della diretta, Eva Grimaldi è stata eliminata, mentre tra Amanda Lecciso e Jessica Morlacchi si è verificato un acceso confronto che ha visto anche l'intervento di Loredana. Spazio anche alla nuova relazione tra Javier Martinez e Helena Prestes, ai dubbi degli inquilini della Casa circa la veridicità di questo rapporto.

Per quanto riguarda gli ascolti, la ventinovesima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini ha fatto registrare un ulteriore calo, totalizzando il 14,9% di share e meno di due milioni di telespettatori.

Di seguito i dati Auditel della serata di giovedì 6 febbraio 2025 pubblicati da DavideMaggio.it:

Nella serata di ieri, giovedì 6 febbraio 2025, su Rai1 la fiction Un Passo dal Cielo 8 ha interessato 4.048.000 spettatori pari al 22% di share. Su Canale5 – dalle 21:37 all’1.23 – Grande Fratello 18 ha appassionato 1.984.000 spettatori con uno share del 14.9% (GF Night: 893.000 – 14.9%, Live: 647.00 – 19.3%). Su Rai2 la serie The Rookie intrattiene 576.000 spettatori pari al 3.1%. Su Italia1 Harry Potter e il calice di fuoco incolla davanti al video 1.220.000 spettatori (7.1%). Su Rai3 preceduto da una presentazione di 19 minuti (983.000 – 4.5%), Splendida Cornice segna 980.000 spettatori e il 5.7%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 956.000 spettatori (6.4%). Su La7 PiazzaPulita raggiunge 1.039.000 spettatori e il 6.9%. Su Tv8 Ultimatum alla Terra ottiene 353.000 spettatori con l’1.9%. Sul Nove per il ciclo Nove Comedy Club Maurizio Battista – Do You Remember? raduna 366.000 spettatori (1.9%)