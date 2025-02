Ieri è stata registrata una nuova puntata di Amici. Ilary Blasi è stata la giurata di canto, mente Veronica Peparini quella di ballo. Sono state due le allieve a conquistare la maglia per il serale. Maria De Filippi ha comunicato che non ci saranno più sfide, visto che la fase del Serale di avvicina, e da qui in avanti i primi in classifica potranno esibirsi: se tutti i prof della loro categoria saranno d’accordo, gli verrà consegnata la tanto agognata maglia. In studio c’è stato anche spazio per alcune liti.

Amici, le anticipazioni

Stando alle anticipazioni di SuperguidaTv, ci sono state tre litigate: due tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi, e una tra Alessandra Celentano ed Emmanuel Lo.

“Litigio tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli per Nicolò.

Litigio Rudy e Anna sul voto dato a Luk3 da parte di Anna ovvero 5.5

Filmato mostrato prima dell’esibizione di Antonia. Molto carino. In cui si mostra quando si entusiasma quando entrano gli ospiti, ma anche quanto sostenga realmente Chiamamifaro.

Veronica Peparini ha tranquillizzato Asia, perché hanno fatto vedere un suo video in cui dice di essere molto ansiosa. Veronica ha detto che l’ha conosciuta perché ha fatto diversi stage con lei e la conosce e ha sottolineato che è brava.

Lite tra la Celentano ed Emanuel Lo per Chiara. La discussione appare subito molto accesa. Pare che lo studio desse ragione alla Maestra.

Maria De Filippi ha detto che Vybes ci resta male delle critiche che legge sui social. I commenti negativi sotto ai post lo feriscono parecchio.

Aggiunto nuovo banco ballo. Entra la latinista Raffaella e balla con Mattia Zenzola. A volerla è stata la prof Deborah. Lorella dice di No al banco perché secondo lei Deborah ha già il massimo degli allievi, ovvero 3. Sarebbe più opportuno pensare ad una sostituzione. La ballerina entra ugualmente poiché riceve il sì da: Rudy, Anna e la Cele.

Daniele non balla perché infortunato. Ha avuto uno stiramento all’inguine”.