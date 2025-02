Dopo oltre quattro mesi trascorsi tra le mura della Casa del Grande Fratello, Ilaria Galassi è tornata alla sua quotidianità e, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, ha parlato della sua esperienza nel reality show condotto da Alfonso Signorini.

"Ce l’ho fatta, con grande difficoltà perché io sarei rimasta un po’, perché ho capito che il pubblico voleva che io restassi dentro, però sono una mamma e in quei mesi sentivo che mio figlio aveva bisogno di me”, ha raccontato Ilaria, che ha poi confessato la sua incontenibile gioia nel ritrovare il suo compagno e dormire con suo figlio: “Non ho dormito, ero sopra di lui, sopra il mio compagno, baciavo, sentivo gli odori della loro pelle, che mi mancavano, è stato bellissimo ritornare a casa”.

L’ex volto di Non è la Rai ha poi parlato della lite con Helena Prestes. Un momento di tensione avvenuto nella Casa durante il quale la Galassi ha perso le staffe e ha inveito contro la modella brasiliana: “Ero un pochino arrabbiata perché io sono molto gelosa del mio intimo quindi non ho mai parlato dentro la casa troppo della mia famiglia e, usando delle frasi inopportune… Dimentichiamo perché alla fine stare dentro non è così semplice. Ho chiesto scusa a lei”.

A soli 24 anni, Ilaria ha affrontato gravissimo problema di salute per il quale ha dovuto fare un'intensa e impegnativa riabilitazione durata tre anni. L’ex gieffina fu infatti colpita da un aneurisma celebrale: “Adesso sto bene. Avevo un forte mal di testa e io non soffro di mal di testa, da lì sono svenuta, poi mi sono risvegliata, ho chiamato i miei genitori loro sono venuti a vedere cos’è accaduto, però io stavo bene… Quando se ne sono andati sono entrata in un coma profondissima e grazie alla mia amica che era lì accanto a me sono stata portata al Pronto Soccorso e operata subito… Sono stati vicino a me i miei genitori, non hanno mai mollato, mai perso la speranza… Diciamo che io sono stata fortunata, evidentemente il destino voleva che io stessi ancora in vita, che potessi diventare mamma e quindi ce l’ho fatta con una grande forza di volontà e con l’aiuto della famiglia. Non parlavo, non mi ricordavo più niente… È stato molto difficile e non l’accettavo questa cosa… Ero molto arrabbiata perché non capivo”.