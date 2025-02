Domani, martedì 11 febbraio 2025, parte il 75esimo Festival di Sanremo. Sono 29 i cantanti in gara che si esibiranno sul palco dell’Ariston nelle cinque serate (all’inizio erano 30, poi Emis Killa ha rinunciato) e che gareggiano nella categoria “Campioni”. Poi ci sono quattro artisti selezionati al termine di Sanremo Giovani che partecipano alla categoria “Nuove Proposte”. Il Festival è trasmesso su Rai1 e in streaming su Raiplay a partire dalle 20.40. Ogni serata è preceduta dal PrimaFestival e seguita dal Dopofestival, segnato in palinsesto alle 1.10.

Prima serata

La prima serata del Festival di Sanremo 2025 sarà dedicata alla presentazione ufficiale delle 29 canzoni in gara nella categoria “Campioni”. Gli artisti si esibiranno per la prima volta sul palco dell'Ariston e le loro esibizioni saranno valutate esclusivamente dalla Giuria della Sala Stampa, TV e Web. Al termine della serata, verrà stilata una classifica parziale basata sui voti ricevuti. Al pubblico verranno comunicate solamente le prime cinque posizioni, senza indicare l’ordine esatto.

Per la serata di apertura, al fianco di Carlo Conti, ci saranno due co-conduttori: Gerry Scotti e Antonella Clerici. Gli ospiti sono Jovanotti, la cantante israeliana Noa e la palestinese Mira Awad. All'esterno dell'Ariston, sul Suzuki Stage, l'ospite della serata sarà Raf.

Seconda serata

Nella seconda serata saliranno sul palco solo 15 dei 30 artisti della categoria “Campioni”, che si esibiranno nuovamente con le loro canzoni in gara. Le votazioni in questa serata saranno affidate al televoto, con un peso del 50%, e alla giuria della Radio, che inciderà per la metà restante. Anche in questa serata verrà stilata una classifica parziale, e al pubblico saranno svelate solamente le prime cinque posizioni, sempre senza specificarne l’ordine. A esibirsi saranno anche i primi quattro artisti della categoria “Nuove Proposte”, suddivisi in due sfide dirette. In questo caso i voti saranno assegnati da televoto (34%), giuria della Sala Stampa, TV e Web (33%), giuria delle Radio (33%). Le due canzoni più votate, una per ciascuna sfida, accederanno alla Terza Serata, mentre le altre due saranno eliminate.

Nella seconda serata di Sanremo 2025 i co-conduttori sono Cristiano Malgioglio, Bianca Balti e Nino Frassica. Il super-ospite è Damiano David, e sul palco dell'Ariston ci sarà anche il cast di FolleMente, il nuovo film di Paolo Genovese con Pilar Fogliati, Vittoria Puccini, Edoardo Leo, Marco Giallini, Claudio Santamaria. Ad esibirsi al Suzuki Stage ci sarà Big Mama.

Terza serata

Nella terza serata, saliranno sul palco i restanti artisti “Campioni” che non si sono esibiti la sera precedente. Anche in questo caso, le votazioni saranno suddivise tra Televoto (50%) e Giuria delle Radio (50%) e stilata la relativa classifica parziale con comunicazione delle prime cinque posizioni senza ordine di piazzamento. La serata sarà decisiva anche per la categoria Nuove Proposte: i due artisti rimasti in gara si esibiranno di nuovo e verranno valutati dagli stessi organi di voto della Seconda Serata (Televoto, Giuria della Sala Stampa, TV e Web, Giuria delle Radio). Alla fine della serata, verrà proclamato il vincitore della categoria Nuove Proposte, che conquisterà ufficialmente il titolo per il 2025.

Le co-conduttrici della terza serata di Sanremo 2025 sono Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa. Ospiti i Duran Duran e il cast della serie tv Mare Fuori. Nella terza serata verrà anche conferito il premio alla carriera a Iva Zanicchi. Ermal Meta sul Suzuki Stage.

Quarta serata

La quarta serata sarà interamente dedicata alla musica del passato, con una tradizione ormai consolidata: la serata delle cover e dei duetti. Gli artisti interpreteranno una canzone a scelta tra quelle del repertorio italiano o internazionale pubblicate entro il 31 dicembre 2024. Ogni artista avrà al suo fianco un ospite speciale, che potrà essere un cantante, una band o un gruppo di fama riconosciuta. La novità di quest'anno è che i concorrenti possono anche scegliere di cantare in coppia tra loro, opzione selezionata da alcuni cantanti come ad esempio Noemi e Tony Effe. La votazione per questa serata sarà suddivisa tra Televoto (34%), Giuria della Sala Stampa, TV e Web (33%), Giuria delle Radio (33%). Alla fine della serata verrà stilata una classifica e l’artista con il punteggio più alto sarà proclamato vincitore della Serata Cover.

I co-conduttori sono Mahmood e Geppi Cucciari, mentre sul Suzuki Stage si esibiscono Benji & Fede.

Serata Finale

La serata più attesa, in cui verrà decretato il vincitore della 75esima edizione del Festival di Sanremo. Tutti i 29 artisti Campioni si esibiranno per l’ultima volta con le loro canzoni in gara. La votazione sarà suddivisa tra: Televoto (34%), Giuria della Sala Stampa, TV e Web (33%), Giuria delle Radio (33%). A questo punto, i risultati di questa serata verranno sommati ai voti delle serate precedenti, ottenendo così una classifica generale provvisoria. Al pubblico verranno comunicate solamente le prime cinque posizioni, senza ordine di piazzamento. Gli artisti nelle prime cinque posizioni accederanno alla fase finale, in cui le loro canzoni verranno riproposte (in versione live o attraverso registrazioni video). Seguirà una nuova votazione, con modalità e proporzioni uguali a quella precedente, il cui risultato verrà sommato ai voti precedenti, determinando così la classifica finale delle cinque canzoni. Il primo classificato sarà proclamato vincitore del Festival di Sanremo 2025.

Per la serata finale del Festival di Sanremo 2025 Carlo Conti sarà affiancato da Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan, mentre l'attrice Vanessa Scalera sarà ospite per presentare la quarta stagione della fiction Imma Tataranni. Verrà inoltre assegnato il premio alla carriera ad Antonello Venditti. Al Suzuki Stage ci sarà Tedua.