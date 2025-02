L’attesa è finita. Questa sera, martedì 11 febbraio, prenderà il via la 75esima edizione del Festival di Sanremo. Tre conduttori, ospiti italiani ed internazionali, 29 Big e il ricordo di un maestro scomparso: Carlo Conti dovrà impegnarsi al massimo per riuscire a chiudere la prima serata del Festival entro le 1,15, orario fissato per la conclusione. In conferenza stampa, il direttore artistico ha rivelato la scaletta della prima serata della nuova edizione di Sanremo, e in apertura ci sarà il ricordo del pianista e compositore Ezio Bosso: “Inizierò il Festival con le sue parole e il brano che portò a Sanremo, ovvero Following a Bird. Lui disse: ‘La musica come la vita si fa solo in un modo, insieme’”.

L’ordine d’uscita dei cantanti in gara è lo stesso delle prove generali che si sono svolte ieri. Aprirà le danze Gaia, poi toccherà a Francesco Gabbani, e a chiudere la prima serata saranno i The Kolors. In scaletta c’è anche l’esibizione di Jovanotti, che dovrebbe salire sul palco dell’Ariston a metà serata. Lorenzo non sarà l’unico ospite, visto che vedremo anche l’israeliana Noa e la palestinese Mira Awad, che insieme canteranno Imagine di John Lennon. Poco dopo l’una, invece, scopriremo chi sono i cinque big più votati della prima

Sanremo 2025, l'ordine di uscita dei Big in gara

1. Gaia – Chiamo io chiami tu

2. Francesco Gabbani – Viva la vita

3. Rkomi – Il ritmo delle cose

4. Noemi – Se ti innamori muori

5. Irama – Lentamente

6. Coma_Cose – Cuoricini

7. Simone Cristicchi – Quando sarai piccola

8. Marcella Bella – Pelle diamante

9. Achille Lauro – Incoscienti giovani

10. Giorgia – La cura per me

11. Willie Peyote – Grazie ma no grazie

12. Rose Villain – Fuorilegge

13. Shablo feat. Gue, Joshua e Tormento – La mia parola

14. Olly – Balorda nostalgia

15. Elodie – Dimenticarsi alle sette

16. Massimo Ranieri – Tra le mani un cuore

17. Tony Effe – Damme ‘na mano

18. Serena Brancale – Anema e core

19. Brunori SAS – L’albero delle noci

20. Modà – Non ti dimentico

21. Clara – Febbre

22. Fedez – Battito

23. Lucio Corsi – Volevo essere un duro

24. Bresh – La tana del granchio

25. Rocco Hunt – Mille volte ancora

26. Sarah Toscano – Amarcord

27. Joan Thiele – Eco

28. Francesca Michielin – Fango in paradiso

29. The Kolors – Tu con chi fai l’amore