Nella giornata di ieri si sono svolte al teatro Ariston le prove generali di Sanremo 2025, e tutti i 29 Big in gara si sono esibiti con i loro brani. Purtroppo, quando è toccato ai Modà, Kekko è scivolato ed è caduto dalle scale, riportando un infortunio. A quanto pare, infatti, il frontman della nota band italiana si è incrinato una o più costole. In teatro sarebbe intervenuto un medico, e nelle ore successive il cantante sarebbe stato visitato in maniera più approfondita.

Gabriele Parpiglia ha aggiornato sulle condizioni di Kekko ed ha parlato di situazione critica. Il cantante, infatti, non ha potuto sfilare sul green carpet davanti al teatro Ariston, dove invece si sono presentati gli altri membri della band. Parpiglia ha rivelato che questa sera i Modà dovrebbero esibirsi, ma che al momento la situazione è piuttosto delicata: “Aggiornamento, Kekko dei Modà, si tratta di una circostanza delicata. Il cantante non riesce a stare né in piedi, né seduto. Visite ancora in corso. Un forte abbraccio a Kekko. […] Per precauzione al momento questa sera Kekko dei Modà non farà il red carpet previsto insieme con gli altri artisti. Al momento per Kekko situazione critica (seriamente) Forza Kekko”.