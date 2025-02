Lo scorso sabato, Stefano De Martino ha fatto tappa a Roma con il suo show “Meglio Stasera”. Presente a teatro tra il pubblico c’era anche una vecchia conoscenza dello showman originario di Torre Annunziata, ovvero Emma Marrone, sua ex fidanzata ai tempi di Amici. La cantante ha pubblicato una Instagram stories con una dolce dedica: “Un giocatore lo vedi dal coraggio. Bravo Step”.

Ieri sera, Fabrizio Corona ha però condiviso alcune foto in cui si vedono Emma e Stefano a cena insieme al termine dello spettacolo teatrale: “Che cosa ci fa la Marrone con De Martino post spettacolo? Ritorno di fiamma tra i due?”. Tuttavia, guardando le foto dell’ex re dei paparazzi, i due non sembra che stiano cenando a lume di candela. Con De Martino, infatti, c’erano anche amici e collaboratori. Quel che è certo è che Stefano ed Emma sono in buoni rapporti.

Stefano De Martino e il suo rapporto con Emma Marrone

Circa due anni fa (era il 2022), Stefano De Martino aveva parlato del suo rapporto con Emma Marrone durante il programma La Conferenza Stampa: “Se siamo rimasti in buona? Adesso sì, tra noi c’è un bel rapporto. Per me è impensabile tagliare i ponti con le persone con cui ho condiviso un pezzo di vita. Io e lei ci siamo conosciuti molti anni fa quando eravamo due ragazzini, abbiamo vissuto molte cose insieme e custodisco tanti ricordi con lei. Pensate che eravamo appena maggiorenni quando tutto è nato. Con lei ho mosso i primissimi passi in televisione, ho cominciato questa avventura meravigliosa. Per entrambi è stato l’inizio di qualcosa di magico e importante. Ed è lì che è iniziata la nostra nuova vita. Quindi sono molto legato a lei e ci sentiamo spesso. Abbiamo davvero un bel rapporto”.