Dopo quasi cinque mesi di "reclusione" tra le mura della Casa del Grande Fratello, il clima si fa sempre più rovente, e basta un niente per innescare liti anche piuttosto accese.

Ieri sera, si è verificato uno scontro tra Mariavittoria Minghetti, Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. Mentre erano a cena, infatti, la dottoressa romana ha cercato di capire perché i due coinquilini le abbiano recriminato di esseri tirata indietro in alcune discussioni. Spolverato le ha spiegato che lui preferisce esporsi sempre, mentre l'ex velina ha cercato di tranquillizzare l'amica, ricordandole che lei e il fidanzato sono due persone che le vogliono bene.

Le parole degli Shailenzo, però, hanno indispettito Maritavittoria: "Sembra che non accettate come sono, tu ti accorgi delle frasi che lancia Lorenzo?", ha chiesto a Shaila. La ballerina napoletana ha ribattuto: "Tu non ti accorgi di come parti sulla difensiva e rispondi di m*rda a volte. Se dici alcune cose anche se in un momento di rabbia o sei ferita, vuol dire che le pensi. Hai delle persone che non comprendi che ti vogliono bene, ti stiamo facendo delle domande per comprenderti, non per accusarti. Ti ho già fatto queste domande in sala trucco, non puoi dire che non te le ho mai fatte".

Al termine della cena, la discussione tra Mariavittoria e Lorenzo ha raggiunto il livello di guardia, tanto che la fidanzata di Tommaso Franchi è sbottata: "No Lorenzo, non ti preoccupare. Bravo finalista, bravo! Puoi dire quello che ca**o vuoi su tutti, tanto sei intoccabile. Sono stanca di continuare a parlare. Chi mi allisci? Mi sta tutelando il tuo amico? Lui può sparare su tutti perché non è nominabile".