Nelle ultime ore, Tommaso Franchi si è lasciato ad una rivelazione su Lorenzo Spolverato. Il modello milanese, tra le figure più discusse e controverse dell’attuale edizione del Grande Fratello, è stato proclamato – non senza polemiche – primo finalista del reality show condotto da Alfonso Signorini. Un esito, quello del televoto, che ha però sollevato un polverone. Secondo molti, infatti, nel corso di questi mesi, Lorenzo doveva essere squalificato per via di alcuni sue affermazioni e atteggiamenti decisamente discutibili (ha lanciato uno sgabello mentre si trovava in Tugurio, preso a pugni il muro dopo una lite con Shaila Gatta e lanciato una sedia).

Proprio in merito al comportamento di Spolverato, Tommaso, mentre si trovava in giardino con Maria Teresa Ruta e Jessica Morlacchi, ha detto: “Lollo lo hanno preso apposta per fare queste cose qui, me lo ha detto lui”. In sostanza, l’idraulico senese sostiene che gli autori avrebbero puntato proprio su questa capacità di Lorenzo di innescare dinamiche forti per movimentare la convivenza. Le parole di Tommaso sono state condivise anche da Maria Teresa e Jessica, che hanno condiviso il pensiero del coinquilino: “Ci sta, probabilmente gli viene bene”.