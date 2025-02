Mariavittoria Minghetti ha deciso di “ribellarsi” alla fazione della Casa capitanata da Lorenzo Spolverato nominando Alfonso D’Apice, sodale del modello milanese, finendo per inimicarseli.

E quanto accaduto al termine della puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, giovedì 13 febbraio (clicca QUI per gli ascolti). Durante un summit con i suoi più stretti alleati (Shaila Gatta, Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli), Lorenzo Spolverato ha detto di aver inserito Mariavittoria Minghetti (con la quale ha litigato alcuni giorni fa) nella sua personalissima blacklist: “E’ in blacklist sicuramente, non mi interessa niente”, ha sottolineato. “Io perdono ma non dimentico, già l’ho perdonata in passato”, ha invece detto Alfonso. Insomma, con l'avvicinarsi della finale del Grande Fratello il clima all'interno della Casa diventa sempre più incandescente, e il distacco della dottoressa romana dal gruppo capeggiato da Spolverato potrebbe inevitabilmente aprire nuovi scenari.

Nomination, il recap del sito del Grande Fratello

"Si passa alle Nomination e ad aprire le danze è Zeudi che, per strategia, vota Maxime. Subito dopo, Federico fa il nome di Giglio, dichiarandosi dispiaciuto per gli attacchi ricevuti da lui. Dal Confessionale, Giglio nomina Iago, poiché lo trova un uomo privo di tatto ed estremamente presuntuoso, mentre Chiara indica Stefania, inquilina con cui non riesce ad andare d'accordo. Ritenendo che la donna abbia detto qualche parola di troppo, Maxime punta il dito contro Maria Teresa. Mariavittoria sceglie, tra tutti, Alfonso, che trova cambiato, meno leggero rispetto a prima. Shaila nomina Helena, che trova una donna volta a screditare gli altri. Forse farebbe meglio a concentrarsi su sé stessa.

Arriva il turno di Javier che, dal Confessionale, sceglie Shaila con cui non ha alcun tipo di rapporto. Iago indica Shaila perché non la ritiene un buon esempio. Alfonso, invece, vuole dare il suo voto a Mariavittoria, ragazza troppo timorosa di uscire. Per la prima volta, Stefania nomina Alfonso: ha visto dei Confessionali non carini. Maria Teresa, dopo un lungo discorso, indica Federico. In segreto, Helena fa il nome di Alfonso, non convinta dal suo comportamento troppo allegro. Probabilmente recita una parte. Lorenzo crede che Iago sia cattivo con lui, per questo nomina l'attore, mentre Amanda indica Giglio, ai suoi occhi non sincero fino in fondo. Mattia va dritto su Amanda, inquilina che non si è interessata a lui e, subito dopo, Tommaso fa lo stesso. Chiude Jessica che si focalizza su Iago, troppo diverso da lei.

Alfonso Signorini annuncia gli inquilini al televoto: Alfonso, Amanda, Chiara, Iago, Giglio e Shaila sono i concorrenti al televoto. Chi dovrà abbandonare definitivamente il gioco?".