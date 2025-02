Era annunciato come un “bagno di sangue” e tale è stato. La scelta di Mediaset di mandare in onda una nuova puntata del Grande Fratello in concomitanza con la terza serata del Festival di Sanremo (clicca QUI per gli ascolti) aveva lasciato più di un dubbio tra gli addetti ai lavori e non solo, e i dati relativi agli ascolti non hanno fatto altro che confermare un tracollo ampiamente annunciato. La 31esima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini è stata vista “solo” da 1.230.000 spettatori con uno share pari al 7,65%.

Di seguito i dati Auditel della serata di giovedì 13 febbraio 2025 pubblicati da DavideMaggio.it:

Su Canale5 – dalle 21:38 all’1:27 – Grande Fratello 18 ha appassionato 1.230.000 spettatori con uno share del 7.65% (Night: 493.000 – 11.3%, Live: 298.000 – 7.41%). Su Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 intrattiene 362.000 spettatori pari all’1.47%, nel primo episodio, 370.000 spettatori pari all’1.69%, nel secondo episodio, 274.000 spettatori pari all’1.64%, nel terzo episodio, e 176.000 spettatori pari all’1.91%, nel quarto episodio. Su Italia1 Harry Potter e l’Ordine della Fenice incolla davanti al video 741.000 spettatori (3.51%). Su Rai3 La caduta: Gli ultimi giorni di Hitler segna 519.000 spettatori e il 2.42%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 583.000 spettatori (3.25%). Su La7 PiazzaPulita Mister X raggiunge 612.000 spettatori e il 2.61%. Su Tv8 l’incontro di Europa League Alkmaar Zaanstreek – Galatasaray A.S. ottiene 373.000 spettatori con l’1.6%.