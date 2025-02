Come rivelato nei giorni scorsi da Amedeo Venza, sarebbe già giunta ai titoli di coda la frequentazione tra Francesca Sorrentino e Gianluca Costantino. A rivelarlo è stato Amedeo Venza: "Francesca e Gianluca non stanno più insieme. Lei è distaccata e non si fa più sentire, lo troverebbe pesante".

In merito alla rottura tra la tronista e la sua scelta, Lorenzo Pugnaloni ha fornito ulteriori dettagli: “Dopo la scelta sono stati insieme per tre giorni, ma le cose non sono andate bene. Lui avrebbe voluto continuare e ora è risentito perché lei ha messo uno stop.

Lei l’ha visto molto diverso rispetto a quando erano nel programma, troppo concentrato forse su di sé. Francesca ha preferito ‘gettare la spugna’ e non fare due ospitate e un’intervista di coppia tanto per. A lui non sarebbe andata giù questa cosa, Francesca comunque ci tiene a Gianluca come persona e stop”.

La scelta di Francesca Sorrentino

Il percorso di Francesca Sorrentino a Uomini e Donne si è concluso il 4 febbraio con la scelta di Gianluca Costantino. Durante la registrazione, Gianmarco Meo (l’altro corteggiatore rimasto in lizza) è tornato in puntata con un fiore per la tronista, ma lei si è mostrata fredda e piena di dubbi. Tra le sue perplessità, le voci sulla presunta appartenenza di Gianmarco a un’agenzia. Quando gli ha chiesto spiegazioni, lui ha negato, ma Francesca ha ribattuto dicendo di avere prove del contrario e che lui, in passato, ha lavorato come modello.

Nel frattempo, Tina Cipollari ha attaccato nuovamente Gianluca Costantino, suscitando l’intervento di Maria De Filippi, che ha fatto notare come, se Francesca avesse dubbi su Gianluca, dovrebbe averne anche su Gianmarco. Inizialmente, Francesca ha manifestato l’intenzione di abbandonare il trono, ma alla fine ha preso una decisione e ha scelto Gianluca. Entrata in studio ancora scossa per quanto accaduto il giorno prima, ha avuto un nuovo scontro con Gianmarco. Lui ha continuato a negare il suo coinvolgimento con un’agenzia, salvo poi ammettere di essere ancora sotto contratto a causa di una penale troppo alta per rescinderlo. A quel punto, Francesca ha capito di non provare sentimenti forti per lui e, soprattutto, di non fidarsi. Così, ha deciso di lasciare il programma.

Uscita dallo studio, Gianluca l’ha seguita e, dopo un confronto, sono rientrati insieme. Francesca ha salutato Gianmarco e lo ha congedato definitivamente. A quel punto, Gianluca si è avvicinato con la sedia e ha dichiarato di voler continuare la conoscenza con lei al di fuori del programma. I due si sono baciati e hanno ufficializzato la loro scelta, ma senza petali né musica.