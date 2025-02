Questa sera andrà in onda su Canale 5 la trentaduesima puntata del Grande Fratello. Dopo la mazzata rimediata contro il Festival di Sanremo (con gli ascolti scesi ai minimi storici), oggi, lunedì 17 febbraio, il reality show condotto da Alfonso Signorini è chiamato a risollevarsi. Nel nuovo appuntamento verrà decretata una nuova eliminazione, mentre il televoto flash svelerà il nome del secondo finalista dopo Lorenzo Spolverato. Di seguto le anticipazioni:

Nella puntata di stasera andranno in scena due votazioni decisive per le sorti del Grande Fratello: il televoto del pubblico prima sancirà un’altra eliminazione (in nomination ci sono ben 6 concorrenti), poi il televoto flash decreterà il secondo nuovo finalista. Dopo Lorenzo Spolverato, la sensazione è che Signorini aprirà il televoto tra le gieffine.

Nel frattempo, nella casa più spiata d’Italia è proprio il primo finalista annunciato a essere stato tra i protagonisti degli ultimi giorni. Lorenzo ha infatti preso le difese della sua compagna Shaila Gatta, accusando Federico Chimirri di avere cercato di isolarla tra i coinquilini, consigliando per esempio a Helena Prestes di evitare nuovi scontri. “Questo è un atteggiamento da branco”, lo ha accusato Spolverato. Continuano anche le frizioni tra Stefania Orlando e Chiara Cainelli, oggi a rischio eliminazione.

In nomination ci sono ben 6 concorrenti: Alfonso D’Apice, Amanda Lecciso, Chiara Cainelli, Iago García, Luca Giglioli e Shaila Gatta. Stando al risultato del sondaggio di ForumFree, Amanda e Iago possono dormire sonni tranquilli, mentre a rischio eliminazione sono Giglio, Alfonso e Chiara. Tuttavia, i fan di Jessica Morlacchi stanno votando per Giglio, così come gli Shailenzo per Chiara e Alfonso, con l’obiettivo di far uscire uno tra Amanda e Iago.

Amanda Lecciso 32,96%

Iago Garcia 32,96%

Shaila Gatta 14,59%

Chiara Cainelli 6,90%

Alfonso D'Apice 6,32%

Luca Giglioli 6,27%