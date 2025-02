Nelle ultime ore è scoppiato un putiferio a causa di una frase che Lorenzo Spolverato avrebbe detto a Luca Giglioli in merito a Iago Garcia nella Casa del Grande Fratello. Appena uscito dal confessionale, sembra che il modello milanese abbia riferito un’anticipazione del programma, rivelando che l’attore spagnolo, attualmente in nomination, sarà il prossimo eliminato dal reality show condotto da Alfonso Signorini. L’episodio ha scatenato l’indignazione dei telespettatori, i quali non hanno tardato a ribellarsi e ad organizzare una vera e propria controffensiva per salvare Iago.

Sui social si è sollevato un polverone a causa di una frase che Lorenzo Spolverato avrebbe detto a Luca Giglioli su Iago Garcia. Sul web non si trova il video, ma la conferma arriva dai numerosi telespettatori che stanno riportando l’episodio. Stando alle ricostruzioni, uscendo dal confessionale Lorenzo avrebbe detto a Giglio che stasera dovrebbe uscire Iago: “Esce Iago, sto solo aspettando il bigliettino…”.

Ovviamente, le parole del gieffino milanese hanno scatenato una rivolta sui social. “Purtroppo Lorenzo è un raccomandato, se fosse stato un altro lo avrebbero squalificato già dopo il primo mese”, ha commentato un utente. E ancora: “Ma io dico perché questa presa per il c*lo al pubblico!!? Fanno loro uscire Iago per dargli il contentino se no questo fa fuori di testa perché io mi rifiuto di pensare che non esca un Giglio che dire soprammobile è un'offesa per il soprammobile...”; “Ma perché insultate lui? Prendetevela con gli autori. Se il GF è finto e tutto scritto a tavolino da anni ormai la colpa è di Lorenzo? Svegliatevi”.