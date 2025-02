Questa sera, lunedì 17 febbraio 2025, andrà in onda la trentaduesima puntata stagionale del Grande Fratello, durante la quale, a differenza dell’appuntamento di giovedì 13, un concorrente dovrà abbandonare definitivamente la Casa. Al televoto ci sono Alfonso D’Apice, Chiara Cainelli, Amanda Lecciso, Iago Garcia e Luca Giglioli. Il pubblico è chiamato a votare per salvare il proprio concorrente preferito, e quello che avrà ottenuto meno preferenze verrà eliminato. Stando al risultato del sondaggio di ForumFree, Amanda e Iago possono dormire sonni tranquilli, mentre a rischio eliminazione sono Giglio, Alfonso e Chiara. Tuttavia, i fan di Jessica Morlacchi stanno votando per Giglio, così come gli Shailenzo per Chiara e Alfonso, con l’obiettivo di far uscire uno tra Amanda e Iago.

Amanda Lecciso 32,96%

Iago Garcia 32,96%

Shaila Gatta 14,59%

Chiara Cainelli 6,90%

Alfonso D'Apice 6,32%

Luca Giglioli 6,27%

Lo svolgimento delle Nomination

“Ad aprire le danze è Zeudi che, per strategia, vota Maxime. Subito dopo, Federico fa il nome di Giglio, dichiarandosi dispiaciuto per gli attacchi ricevuti da lui. – si legge sul sito del Grande Fratello – Dal Confessionale, Giglio nomina Iago, poiché lo trova un uomo privo di tatto ed estremamente presuntuoso, mentre Chiara indica Stefania, inquilina con cui non riesce ad andare d’accordo.

Ritenendo che la donna abbia detto qualche parola di troppo, Maxime punta il dito contro Maria Teresa. Mariavittoria sceglie, tra tutti, Alfonso, che trova cambiato, meno leggero rispetto a prima.

Shaila nomina Helena, che trova una donna volta a screditare gli altri. Forse farebbe meglio a concentrarsi su sé stessa.

Arriva il turno di Javier che, dal Confessionale, sceglie Shaila con cui non ha alcun tipo di rapporto.

Iago indica Shaila perché non la ritiene un buon esempio. Alfonso, invece, vuole dare il suo voto a Mariavittoria, ragazza troppo timorosa di uscire.

Per la prima volta, Stefania nomina Alfonso: ha visto dei Confessionali non carini. Maria Teresa, dopo un lungo discorso, indica Federico.

In segreto, Helena fa il nome di Alfonso, non convinta dal suo comportamento troppo allegro. Probabilmente recita una parte.

Lorenzo crede che Iago sia cattivo con lui, per questo nomina l’attore, mentre Amanda indica Giglio, ai suoi occhi non sincero fino in fondo.

Mattia va dritto su Amanda, inquilina che non si è interessata a lui e, subito dopo, Tommaso fa lo stesso.

Chiude Jessica che si focalizza su Iago, troppo diverso da lei”.