La settantacinquesima edizione del Festival di Sanremo si è conclusa con il trionfo di Olly, e adesso che la kermesse canora è terminata Carlo Conti ha dato le sue opinioni sulle canzoni in gara.

Ieri pomeriggio, il direttore artistico ha rilasciato la prima intervista post Sanremo a Le Iene. Stefano Corti ha raggiunto il conduttore in un hotel di Sanremo e gli ha chiesto quali sono state le sue canzoni preferite di questa edizione del Festival. Conti ha confessato che i due brani che gli sono piaciuti di più sono Vorrei essere un duro di Lucio Corsi e Vivere la vita di Francesco Gabbani.

“La mia canzone preferita di questo Festival di Sanremo? Ok adesso te lo posso dire. Ce ne sono due. Uno è Lucio Corsi, con la sua bellissima Volevo Essere Un Duro, e l’altra è Vivere la Vita di Francesco Gabbani. Il mio cantante invece preferito di questa canzone? Beh, tutti e non posso fare distinzioni su questa cosa, compreso Emis Killa che si è ritirato per delle ragioni che ha spiegato. Giorgia? Beh, fantastica, la sua canzone e fantastica Giorgia, ma la cantante non quella che pensi tu. La ragazza più bella che ho avuto sul palco del Teatro Ariston? Ah beh, devo dire che gli occhi di Clara sono notevoli e non l’ho notato solo io questo. Se l’anno prossimo rifarò il Festival di Sanremo? Come sapete è previsto di sì, poi vediamo cosa decido di fare nei prossimi mesi. Se lo farò lo comunicheremo prossimamente”.