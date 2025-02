Nelle ultime ore è diventato virale su TikTok un video di Fedez all’uscita di un locale mentre viene scortato e tenuto fermi da alcuni suoi addetti alla sicurezza. “Fedez insultato per strada a Sanremo reagisce alle offese - si legge nella descrizione del video -. Il bodyguard prova a trattenerlo in qualche modo”.

Ma cos’è accaduto? A far luce alla vicenda è stato Gabriele Parpiglia: “Il video è stato fatto fuori dalla discoteca Morgana a Sanremo, ore 4.00 del mattino. Federico Lucia ha sentito offese destinate alla sua ex moglie e ha reagito. Questa è la cronaca. Questo è un sistema innescato che oggi non si può per fermare”.

Fedez, le sue parole a Domenica In Speciale Sanremo

“È stato un Sanremo importante perché ero in competizione con me stesso, la sfida più difficile. Sono contento di essere venuto e di essermi goduto questa esperienza”. Con queste parole, rilasciate durante Domenica In condotto da Mara Venier, Fedez ha descritto la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2025. Riguardo al testo di Battito, è lo stesso rapper a spiegarne il senso e il significato: “Fa parte di un'esperienza personale. Dopo il tumore ho iniziato l'assunzione di antidepressivi, sono finito in mani sbagliate e ho finito per prendere 7 psicofarmaci tutti insieme che mi hanno causato problemi. Può capitare di finire in mani sbagliate, questo non vuol dire che non bisogna cercare aiuto. La forza interiore bisogna trovarla, ma bisogna chiedere aiuto, tutto parte da lì”.