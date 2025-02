Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello, Yulia Bruschi è tornata nella Casa del Grande Fratello in seguito alle polemiche nate dal video mostrato a Luca Giglioli in cui l’ex gieffina appare insieme ad un ex tentatore di Temptation Island la notte di Capodanno.

“Mi ha dato fastidio il fatto di non poterla vedere, ma anche solo sentirla mi ha tranquillizzato", ha detto Giglio. Yulia lo ha rassicurato: “Sono fiera di te, stai dimostrando la persona che sei: vera e genuina. So che eri preoccupato per me, per la mia situazione. Non devi esserlo, devi stare tranquillo”.

Poi, la Bruschi ha accennato anche al suo delicato rapporto con l’ex compagno Simone Costa, spiegando che, su consiglio dei legali, sta cercando di mantenere un rapporto civile: “Farsi la guerra in una situazione così delicata non ha senso. Noi due siamo un incontro di anime. Non vedo l’ora di riabbracciarti fuori. Sei molto importante e mi manchi da morire”, ha concluso Yulia.

Tuttavia, nei giorni precedenti Yulia è stata avvistata in una pizzeria di Genova mentre si trovava a cena con Simone, ma le foto, inviate a Deianira Marzano, non sono state mostrate a Giglio in puntata. Nelle ultime ore, inoltre, l’ex della Bruschi ha pubblicato alcune storie criptiche su Instagram. “Nella vita essere sé stessi paga sempre, le bugie hanno le gambe corte”. In un’altra, invece, Costa si mostra con indosso un cappotto che dovrebbe appartenere propria a Yulia, taggando il profilo del Grande Fratello e aggiungendo: “Per chi conosce i dettagli”. Insomma, secondo molti le mosse dell’ex compagno di Yulia si riferirebbero al fatto che la Bruschi non avrebbe raccontato tutta la verità a Giglio.