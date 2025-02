Nelle ultime ore, Zeudi Di Palma si è resa protagonista di due grossi scivoloni al Grande Fratello. L’ex Miss Italia, mentre era in camera con Amanda Lecciso, Stefania Orlando e Mattia Fumagalli a parlare dei gossip che il nuovo concorrente ha riportato nella Casa, ha detto che i “maschi non etero” hanno la lingua troppo lunga. Subito dopo, Zeudi ha anche tirato in ballo Enzo Paolo Turchi.

Amanda, rivolgendosi a Mattia, ha detto: “A te non si può proprio raccontare un segreto, mamma mia, Gesù santo”. La Di Palma ha risposto: “Mattia non reggere i segreti. Ma il fatto è che la loro… Tutti i miei amici che sono come Mattia, hanno la lingua lunga. In che senso? Ok mi spiego meglio, maschi non etero. Loro hanno il fatto di avere la lingua lunga. Non devo generalizzare? Vabbè guarda ad esempio Enzo Paolo! Prendi come esempio Enzo Paolo, che non si teneva un cecio in bocca, è venuto qui eh”.

A quel punto, la Lecciso ha fermato Zeudi prima che potesse ulteriormente peggiorare la situazione: “No fermati un attimo, aspetta. Che cosa c’entra ora Enzo Paolo con questo discorso? In che senso? Spiegati Zeudi, dai una spiegazione perché questa tu affermazione finisce in una clip e poi fai il confronto”.

Mattia ha capito dell’outing e anche lui ha bloccato Zeudi: “Ragazzi oddio, occhio a quello che diciamo che siamo in diretta”. A quel punto, la Di Palma è corsa ai ripari ha detto che in realtà si riferiva a un suo amico: “Scusatemi mi sono sbagliata. Perdonatemi ho sbagliato, mi sono imbrogliata. Stavo parlando di Enzo Provenzano, il mio amico. Volevo dire che Enzo Provenzano dice tutto e non tiene mai un cecio in bocca. Lui è il mio stylist Enzo Provenzano”.