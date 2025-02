In una recente conferenza stampa, Irama ha puntato il dito contro alcuni giornalisti che hanno attaccato Sarah Toscano. Ospite a Radio Italia, al cantante è stato chiesto come mai spesso i risultati delle votazioni della sala stampa sono molto distanti da quelli del pubblico del Festival di Sanremo. Irama ha risposto rivelando che ci sono cose di cui non siamo a conoscenza, “cose non corrette”.

“Come mai i giornalisti fanno certe votazioni e il pubblico ne fa altre? È un bel discorso, sai. Io parlo, figurati. Non ho proprio peli sulla lingua. Però, diciamo, è un discorso un po’ complicato. Ci sono delle dietrologie, ci sono cose che la gente non sa, dinamiche che vanno oltre la musica e oltre l’arte. Purtroppo, questo settore è influenzato da meccanismi che, secondo me, non sono corretti, mangiato da cose non corrette. Al di là di questo, i giornalisti sono persone, non sono necessariamente tutti esperti di musica. Non sono musicisti o artisti, sono semplicemente persone che votano”.