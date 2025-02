Prima che iniziasse la settantacinquesima edizione del Festival di Sanremo, nel corso di una conferenza stampa Carlo Conti ha rivelato di aver parlato con Amadeus. Il conduttore toscano ha raccontato di aver ricevuto dei messaggi dal suo predecessore, aggiungendo che non c’è mai stata competizione.

“Se io e Amadeus ci siamo parlati? Sì l’ho sentito anche poco fa, anche ieri mi ha scritto Questa non è una competizione, i risultati ottenuti da Amadeus e Fiorello sono irraggiungibili. Hanno realizzato cinque Festival straordinari, compreso uno con l’Ariston completamente vuoto. Io mi sveglierò alle 11, non mi interessa seguire i dati d’ascolto. Non li controllerò, mi occuperò di altro, senza fare confronti. A questo punto della mia carriera, non sento il bisogno di dimostrare nulla. Il mio obiettivo è portare un Festival dignitoso, con belle canzoni. Certo, mi piacerebbe raggiungere i miei stessi risultati del passato, anche se il contesto è cambiato: lo scenario televisivo è diverso, le dinamiche dello share pure, e ci sarà la concorrenza del calcio”.

Carlo Conti e Amadeus, lo scambio di messaggi tra i due conduttori

Intervistato da Stefano Corti per Le Iene, Carlo Conti ha parlato dei messaggi scambiati con Amadeus: “Certo che l’ho sentito, ci siamo parlati sia prima del Festival, che durante. Abbiamo scambiato diversi pensieri. Se mi ha fatto le macumbe? Ma no figurati. Quando Simone Cristicchi si è lamentato perché Amadeus ha scartato la sua canzone? Ma cosa volete che pensi… Sai quanti cantanti ce l’avranno con me perché non ho preso le loro canzoni?!“.

Conti ha anche mostrato quello che Amadeus gli ha scritto dopo le prime serate del Festival: “Caro Carlo, stai andando alla grandissima! Ti faccio i miei sinceri complimenti per i tuoi ascolti. Questo Festival ha un grandissimo successo. Mi spiace che qualcuno faccia un confronto quotidiano dei tuoi ascolti con i miei. Tra noi non c’è uno che vince o che perde, ma ha vinto il Festival di Sanremo. Abbiamo vinto entrambi. Io con i miei Festival e tu con i tuoi. Ho fatto il Direttore Artistico di 5 anni, sono stati meravigliosi. Goditi questo momento. Con stima e con amicizia”.

Carlo Conti ha risposto: “Grazie Ama, è esattamente quello che ho detto oggi in conferenza stampa”.