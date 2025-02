Reduce dall’esperienza a Sanremo, Selvaggia Lucarelli ha rilasciato una lunga intervista a Today, durante la quale ha parlato anche di Fedez.

“Al DopoFestival sicuramente non è venuto per non incontrare me, così come non ha voluto incontrare altri giornalisti perché non aveva assolutamente intenzione di rispondere ad alcune domande, eventualmente scomode”. Secondo la Lucarelli, i giornalisti sono sempre stati usati da Fedez a suo piacimento: “La maggior parte dei miei colleghi sono cortigiani e Fedez è un gran lobbista, una persona che sa tessere molto bene e con grande abilità i rapporti con persone che pesano, in vari ambiti, dalla politica al giornalismo, la musica, l’intrattenimento, e questa rete di potere lo mantiene sempre molto protetto”.

E ancora: “Il fatto che sia indagato nella vicenda del pestaggio a Iovino e al festival su questa cosa ci sia stato silenzio assoluto, giustificato con la motivazione ‘cosa c’entra la canzone con l’indagine’, la dice lunga. Allora cosa c’entra il gossip becero con Achille Lauro? Ad Achille Lauro è stato chiesto duecento volte di chiarire la vicenda di gossip in cui è stato tirato dentro suo malgrado. Con Fedez invece bisogna mantenere distante il personaggio dalla canzone. Questa è un’altra cosa incredibile”.

Selvaggia Lucarelli su Fedez: "E' un bravissimo manipolatore"

“Fedez è bravissimo a manipolare il pubblico e la stampa indossando la sua maschera migliore, quella della vittima. Ha anche la fisionomia della vittima. Non è il rapper con la faccia brutta e cattiva, non è Guè, per dire. Ha la faccia da eterno bambino, con questi occhioni, e poi fa leva su molti argomenti delicati. Non sto parlando della malattia, del tumore da cui per fortuna è guarito, ma della depressione, degli psicofarmaci. Se scomodi sempre temi come la malattia mentale, la vita difficile, crei empatia e fai in modo che le persone smettano di giudicarti e ti compatiscano. Lui in questo è abilissimo, riesce sempre a cadere in piedi. Questo è il suo più grande talento.

Questo per lui doveva essere il Festival della vittima e così è stato. Fedez indossa un vestito diverso a seconda di ciò che gli conviene fare in quel frangente. Conosce molto bene il mondo della comunicazione, conosce molto bene i giornalisti, che maltratta e fustiga quando gli è utile e si alliscia quando invece sono funzionali al suo scopo. A Sanremo la stampa ti serve, soprattutto venendo da un momento di grandi difficoltà a livello reputazionale. Gli ultrà, Chiara Ferragni, Corona, insomma si è sporcato molto le mani e la reputazione, per cui gli conveniva mantenere un profilo basso e avere la carezza dei giornalisti, che come tante persone del pubblico sono tornati alla versione ‘povero Fedez’. Incredibile”.