Con la conclusione della settantacinquesima edizione del Festival di Sanremo, è andato in archivio anche il Fantasanremo, il gioco che ogni anno coinvolge milioni di persone e che vede competere indirettamente anche i Big in gara, che ottengono punti in base a ciò che fanno, dicono e per come si vestono.

A trionfare in questa edizione è stato Olly, che ha conquistato il primo posto con 475 punti. In fondo alla classifica, invece, troviamo Francesca Michielin, ultima con 109 punti. Marcella Bella e Shablo si sono piazzati al quinto posto a pari merito.

Fantasanremo 2025, la classifica completa

Olly – 475 punti

Lucio Corsi 440 punti

Sarah Toscano 437 punti

Brunori Sas 375 punti

Marcella Bella / Shablo – 345 punti

The Kolors – 303 punti

Coma Cose – 298 punti

Francesco Gabbani – 289 punti

Giorgia – 280 pt

Achille Lauro – 257 pt.

Simone Cristicchi – 250 punti

Willie Peyote – 249 pt

Serena Brancale – 228 pt.

Modà – 227 pt.

Rocco Hunt – 226 pt.

Gaia – 212 punti

Noemi – 210 punti

Tony Effe – 210 punti

Bresh – 205 punti

Fedez – 195 punti

Irama – 171 punti

Elodie – 152 punti

Clara – 149 punti

Rkomi – 146 punti

Joan Thiele – 136 punti

Massimo Ranieri – 130 punti

Rose Villain – 128 punti

Francesca Michielin – 109 punti