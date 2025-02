Ieri sera, nel corso della trentaduesima puntata del Grande Fratello (clicca QUI per gli ascolti), Alfonso D'Apice, ex volto di Temptation Island, è stato eliminato e ha dovuto abbandonare definitivamente la Casa.

Un'uscita accolta bene dall'ormai ex gieffino napoletano, mentre alcuni dei suoi compagni di avventura e la sua fidanzata Chiara Cainelli in particolare, erano convinti fino all'ultimo che Alfonso non fosse stato realmente eliminato, ma che si trattasse di un televoto per eleggere un secondo finalista o che potesse rientrare perché in possesso del biglietto di ritorno. Tuttavia, D'Apice è stato realmente eliminato, ed ha fatto già rientro a Napoli.

Appena uscito dalla Casa, Alfonso ha così commentato la sua eliminazione: "Dai va bene, è andata benissimo così, mi dispiace che non ho potuto portare il nome di Napoli più avanti, ma è stata una bellissima esperienza".