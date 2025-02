Questa sera andrà in ona la trentatreesima puntata del Grande Fratello. La fine del reality show condotto da Alfonso Signorini si avvicina sempre di più, e nel nuovo appuntamento di giovedì 20 febbraio 2025, un altro concorrente dovrà abbandonare la Casa più spiata d'Italia. Per gli inquilini, però, sono in arrivo delle sorprese: Federico Chimirri riabbraccerà suo figlio Romeo, mentre Helena Prestes riceverà un messaggio dalla sorella Mariana.

Di seguito le anticipazioni tratte dal comunicato ufficiale:

Questa sera dieci concorrenti rischiano l'eliminazione. Chi dovrà abbandonare il gioco tra Amanda, Chiara, Federico, Iago, Giglio, Maria Teresa, Mariavittoria, Maxime, Shaila e Stefania?

Continuano le sorprese per gli inquilini: Helena riceverà una commovente video-lettera dalla sorella Mariana, mentre Federico potrà riabbracciare il figlio Romeo, al quale è unito da un legame speciale.

Tra Mariavittoria e Tommaso sembra non essere passata la crisi, riusciranno a chiarirsi e a trovare un punto d'incontro?

Le scorie dell'eliminazione di Alfonso persistono in Casa. Chiara, nelle vesti di una '"vendicatrice", ha qualcosa da dire alla maggior parte degli inquilini.