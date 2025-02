Tensione alle stelle tra le mura della Casa del Grande Fratello tra Helena Prestes e Javier Martinez. Tutto ha avuto inizio la scorsa puntata, quando Lorenzo Spolverato ha ammesso che, secondo lui, la modella brasiliana è ancora interessata a lui perché lo guarda in continuazione. All'inizio, il pallavolista argentino non è sembrato dar peso a queste parole, salvo poi iniziare a notare alcuni atteggiamenti della fidanzata. Proprio ieri, una battuta fatta dalla modella brasiliana a Spolverato, ha fatto dubitare Javier.

"Che senso ha stare lì tre ore, facendo un polverone per nulla? Questo è quello che penso. A me non vedrai mai fare una battuta a Shaila, soprattutto ora che sto con te, né a Chiara né a Zeudi. A me non importa, sono persone che non mi interessano. Ora fai la faccia di una persona delusa, mi stai trasmettendo questo [...] Sai qual è il problema? Che a me l'hanno messa nel cu*o tantissime volte per dei dettagli che non vedevo e sarà un'insicurezza mia. E io ne voglio parlare con te, non ti sto accusando.

Ogni giorno che passa mi sto prendendo sempre di più, mi piaci sempre di più. Mi stai portando in una strada che io nemmeno pensavo di percorrere, ed è normale che certi dettagli a me fanno dire 'Ok, calma, siediti e osserva'. Perché se non me ne fregava un ca**o avrei continuato così. Avrei detto 'Ok, stiamo qua poi quando usciamo fuori le dò un calcio nel c*lo e ciao'. Però siccome so quanto tu stia diventando importante, a me questi dettagli mi toccano. Non mi va di fare la scenata di gelosia davanti a tutti, ti prendo da parte e te ne parlo. Non stiamo litigando, non alzare la voce perché non ce n'è bisogno".

Helena ha replicato: "Per una battuta? Tu hai fatto una foto l'altro giorno con lui, anche lei ti ha fatto i complimenti per la salsa che avevi fatto. Io ho semplicemente detto che faceva freddo, che ho detto? Ho fatto solo una battuta. Stai analizzando il mio comportamento, stai dicendo che io cerco ancora una persona e io adesso sto cercando di capire se è gelosia o non ti fidi di me. Questo mi fa innervosire perché se io ti dò la mia fiducia e tu non ti fidi è grave, mi infastidisco".

Javier si è innervosito e ha abbandonato la discussione. Poco dopo si è sfogato con Mariavittoria Minghetti: "Mi viene anche difficile immaginare che io possa essere geloso di Lorenzo, oppure anche che non mi fido di lei. Io so che lei mi dimostra tantissimo però ci sono questi dettagli... Sicuramente c'è una mia insicurezza di fondo. Però, se mentre parliamo passa Lorenzo e lei lo guarda... Lei si è distratta e l'ha seguito fino alla sauna, e allora lì me ne sono andato [...] A me non sfuggono questi dettagli, non mi sfugge più niente. Se ti dico che certe cose mi danno fastidio, non le fare. Lei mi dice che magari è perché prova più antipatia nei confronti di Lorenzo, però io non gli darei questa importanza".

Questa notte, Javier e Helena hanno dormito separati, e lui è parso particolarmente amareggiato.